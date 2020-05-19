التجاري الدولي مصر: هذا موعد مواصلة التوسعات الخارجية

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، هشام عز العرب، إن رأس المال ومستوى السيولة بمصرفة أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وأضاف، في حديثه مع بلومبيرغ، أن تلك الإجراءات تعطي البنك مساحة كافية في حالة إذا رغب في زيادة توزيعاته النقدية العام المقبل أو الحفاظ على نفس مستواها الحالي.

وذكر أنه لا يرى أي استخدام من رأس المال الزائد بالبنك، ما لم يتم مواصلة سياسة التوسع.

وأوضح أن مصرفه لن يمضي قدما في عمليات استحواذ جديدة، إلا بعد أن يتم توحيد عمليات بنك مايفير الكيني في القوائم المالية للبنك التجارة الدولي. وقام البنك التجاري الدولي بشراء 51% من البنك الشهر الماضي بقيمة تبلغ 35 مليون دولار.

وأشار عز العرب إلى أنه بعد الإنتهاء من هذا الأمر، يستطيع البنك النظر إلى فرص أخرى، مشيرا إلى أن وباء كورونا المستجد آخر خطة التكامل بين مايفير والتجاري الدولي.

وأوضح أن البنك زاد من مخصصاته بنحو مرتين في الربع الأول، لمواجهة أي زيادة محتملة في القروض غير العاملة.

وأشار إلى أنه في حالة إذا ما تحسنت الظروف، فإن البنك من الممكن أن يحرر جزءا من الاحتياطيات، أول قد يزيدها.

وأكد أن البنك أنه يستغل الوقت الحالي، في معرفة ما هي الوظائف المصرفية التي يمكن أتمتتها، وبالتالي يمكن لإعادة تعيين الموظفيين في أماكن أكثر إنتاجية.