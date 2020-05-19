مصر: ضمانات قروض بـ 6 مليارات دولار لمواجهة كورونا

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن البنك سيقدم 100 مليار جنيه مصري (6.36 مليار دولار) ضمانات قروض للبنوك لتشجيع إقراض الشركات خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال عامر للوكالة إن القرار يأتي في وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال لاسيما فيما يتعلق بالشركات والتمويل.

تحمل القروض فائدة 8% وهو ما يقل من سعر الاقراض الرئيسي للبنك المركزي البالغ 10.25%.

أضر فيروس كورونا بالاقتصاد المصري وبخاصة مع توقف السياحة شبه التام حيث يشكل القطاع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي منذ مارس آذار.