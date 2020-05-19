"أبوظبي الأول" يوقف استحواذه على أنشطة بنك "عودة" في مصر

قال بنك أبوظبي الأول في بيان في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، إنه اتفق مع بنك عودة على وقف الاستحواذ المحتمل على أنشطة البنك اللبناني في مصر.

وقال إن القرار اتخذ بالنظر إلى الظروف التي لم يسبق لها مثيل والآفاق غير المؤكدة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة "رويترز" .

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة مساهميه وعملائه وموظفيه.

إلى ذلك، قال المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة بنك عودة، تامر غزالة، إنه "بالرغم من عدم استكمال عملية البيع بسبب الظروف الاستثنائية المفاجئة التي سببتها جائحة كورونا والتي أدت إلى إنهاء المفاوضات، فإننا نشكر بنك أبوظبي الأول على جهوده وعلى المناقشات البنّاءة، وحيث أكدت نتائج المفاوضات على مزايا بنك عودة مصر، وفخورون بكونه ما زال من أبرز ركائز الدعم لمجموعة بنك عودة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك عودة مصر، محمد بدير: "يفخر بنك عودة بكونه الرائد في مجموعة بنك عودة من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ نشأته وترتيبه بين البنوك الخاصة في السوق المصرية ۔هذا فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده جمهورية مصر العربية، والذي أدى إلى أن تصبح مصر واحدة من أكثر دول العالم سرعة في النمو، وأن ترشحها معظم مؤسسات التقييم الدولية لأن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في غضون السنوات الـ10 المقبلة".

ويستمر بنك عودة في أعماله الحالية وفي خططه التوسعية في السوق المصرية وفق استراتيجيته المعتمدة من مجلس إدارته، وسيستمر بنك عودة في مصر في تنفيذ مشروعاته التي ترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه في السوق المصرية، سواء في مجال التطور التكنولوجي وتوفير منتجات وخدمات إلكترونية مثل (Digital Banking - Mobile Wallet - Omni Channels)، أو في الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات من خلال فروعه التي تبلغ حالياً 55 فرعاً منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية.

كما سيستمر البنك في التوسع في تمويل المشروعات القومية والمشروعات الخاصة في عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية.