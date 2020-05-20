المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

أبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن المحللين يعتقدون أن القرار الذي كان متوقعا إلى حد كبير هو مؤشر على توقف وجيز فحسب لجهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة كورونا.

وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام عند 3.85% دون تغيير عن الشهر الماضي وظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل خمسة أعوام عند 4.65%.

وأظهر مسح أجرته رويترز لآراء المتعاملين والمحللين أن أكثر من 70% منهم كانوا يتوقعون أن تبقي الصين سعر الفائدة دون تغيير في مايو.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام وهو أكبر انكماش فصلي مسجل، في حين أصابت الجائحة والإجراءات الصارمة لاحتوائها النشاط بالشلل في أنحاء البلاد.

وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي، وهي سعر الفائدة المرجعي الذي يحدده 18 بنكا بشكل شهري، مرتين خلال العام الجاري وأعلنت عن إجراءات تيسير لاستعادة النمو.

ويتوقع بعض الاقتصاديين مزيداً من التحفيز النقدي والمالي قريبا لمساعدة الشركات والمستهلكين ربما مع بدء الجلسة السنوية للمؤتمر الوطني للشعب الصيني في 22 مايو.