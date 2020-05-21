المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 8.25% اليوم الخميس، ليستفيد من ارتفاع الليرة بعد أن زاد المركزي التركي حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.



ووصف البنك تاسع خفض على التوالي للفائدة بأنه "معتدل"، وقال إن هناك مؤشرات على أن اقتصاد تركيا ربما بلغ القاع في وقت سابق من الشهر الجاري بعد توقف النشاط في أبريل بسبب تدابير لاحتواء التفشي، وفقا لوكالة "رويترز".



وجرى خفض سعر إعادة الشراء (ريبو) القياسي لأجل أسبوع من 8.75%، ليواصل البنك المركزي دورة تيسير قوية بدأت في يوليو الماضي حين بلغ 24%.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.

وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف "تسهيل التجارة الثنائية" بالعملة المحلية إلى جانب "دعم الاستقرار المالي في البلدين".

ويقول المحللون إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.



وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 15 خبيرا اقتصاديا، كان متوسط التقديرات لخفض بواقع 50 نقطة أساس، مع تراوح التقديرات بين خفض من 25 إلى 100 نقطة أساس.



ويأتي التحرك على الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجري استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في السابع من مايو. وارتفعت العملة منذ ذلك الحين بفضل توقعات بتمويل أجنبي مما يقلص خطر التضخم.