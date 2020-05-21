بنوك الإمارات تضخ 8 مليارات درهم قروضاً جديدة في أبريل

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 8 مليارات درهم قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها خلال أبريل 2020.

وارتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان لدى البنوك 0.4%، إلى 1.776 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 1.768 تريليون درهم بنهاية مارس 2020، بحسب بيانات أصدرها أمس المصرف المركزي.

كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع بقيمة 28 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 0.9%، ليبلغ 3.156 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة مع 3.128 تريليون درهم بنهاية مارس، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وزادت الودائع المصرفية بقيمة 20.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها، نتيجة ارتفاع بمقدار 26.7 مليار درهم في ودائع المقيمين، رغم انخفاض بمقدار 6.4 مليار درهم بودائع غير المقيمين، خلال الشهر نفسه.