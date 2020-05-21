تراجع أرباح "بنك الجزيرة" الفصلية 23% لـ182 مليون ريال

انخفضت أرباح بنك الجزيرة بنسبة 22.7% إلى 181.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ235 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 28%. وهذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض في مصاريف الايجارات والمباني والمصاريف الأخرى.

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كما ترتفع دخل العمليات بنسبة 11% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. قابله انخفاض في صافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وبلغ صافي مخصص خسائر الائتمان للربع الحالي 122 مليون ريال سعودي مقابل 26 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 369%، ومقابل 78 مليون ريال سعودي في الربع السابق بارتفاع قدره 57%.

وذكر البنك أنه تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية والفترات السابقة بناء على صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل.

وفي هذا السياق، أشار عبدالله الحامد رئيس المشورة الاستثمارية لدى GIB Capital إلى أن بعض البنوك السعودية ارتأت أخذ مخصصات أكثر مما جرت العادة، ومنها "بنك الجزيرة" حيث قفزت المخصصات بـ370% إلى 122 مليون ريال بالربع الأول مقارنة بـ26 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا ما ضغط على أرباح بنك الجزيرة الفصلية.