كلير ستريم تعيد تسهيلات ائتمان الليرة التركية

قالت كلير ستريم للخدمات المصرفية إنها ستعيد التسهيلات الائتمانية بالليرة التركية للعملاء المؤهلين لذلك، داخلياً ومحلياً، مقابل عمليات تسوية مدفوعات بالليرة، اعتباراً من 25 مايو أيار.

وأعلنت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا أنها تستثني بنك يورو كلير وكلير ستريم من حدود فرضت في الآونة الأخيرة على عمليات البنوك بالليرة مع المؤسسات المالية الأجنبية، بحسب "رويترز".

قالت وكالة أنباء الأناضول إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 50% من 40% في السابق.

وأضافت أنه جرى إخطار البنوك بالقاعدة الجديدة، والتي سيبدأ سريانها في 27 مايو أيار. كان البنك قد رفع الحد إلى 40% في وقت سابق هذا الشهر.

وكشفت قائمة تحليلية للمركز المالي للبنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن البنك تلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر.

وقال البنك المركزي التركي، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

وأوضح البنك المركزي في أنقرة أن تعديل اتفاق المبادلة الذي يرجع إلى العام 2018 يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضاً غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.