الإمارات تتيح 33 تطبيقاً لتحويل العيدية إلكترونياً

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، عن إمكانية تحويل "عيدية" عيد الفطر عبر 33 تطبيقاً إلكترونياً تشمل تطبيقات البنوك، والمحافظ الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن تطبيقات البنوك المتاحة تصل إلى 23 تطبيقاً، ويمكن من خلالها تحويل العيدية إلكترونياً، كما أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية لتحويل العيدية تتضمن 10 محافظ تابعة لبنوك محلية أيضا، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وتنصح الجهات الطبية المختصة بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوافرة عند الدفع لتجنب أي مخاطر، في حين جاءت التوجهات الراهنة بالامتناع عن توزيع "العيدية" خلال فترة عيد الفطر، كإجراء احترازي، لا سيما مع وجود دراسات تتحدث عن احتمال انتقال فيروس كورونا عن طريق تداول العملات الورقية ولو بصورة ضئيلة، في حالات عدم غسل اليدين، أو لمس الوجه.

كما تنصح الجهات الصحية بالالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، لا سيما أن الفئة المستهدفة من "العيدية" هم الأطفال الذين قد لا يكونون على معرفة كافية بالإجراءات الوقائية والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقد.