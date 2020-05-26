رقم قياسي لودائع المصريين لدى البنوك.. فكم بلغت؟

أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي الودائع الخاصة بالبنوك المصرية، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 4.246 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.837 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 409 مليارات جنيه، محققة بذلك زيادة نسبتها 10.65%.

وأوضحت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن الودائع موزعة بين الودائع الحكومية وغير الحكومية، حيث بلغت قيمة الودائع الحكومية منها نحو 602.9 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل نحو 624 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع طفيف بلغ 21 مليار جنيه.

بينما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 3.643 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.213 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 430 مليار جنيه، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 13.38%.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ نحو 3.523 تريليون جنيه في يناير الماضي، مقابل نحو 2.963 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 560 مليار جنيه، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 18.9%.

وحازت الودائع غير الحكومية على الحصة الأكبر من الودائع بالعملة المحلية، بنحو 2.996 تريليون جنيه في يناير الماضي، بينما كانت 2.946 تريليون جنيه في يناير من العام 2019.

ووفق البيانات، بالنسبة للودائع الحكومية فقد حققت ارتفاعا طفيفا لتسجل نحو 527 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 499 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه لتسجل بذلك زيادة نسبتها 5.6%.