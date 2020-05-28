محافظ بنك إنجلترا: التعافي سيستغرق وقتاً أطول

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن اقتصاد بريطانيا يواجه مخاطر بأن تعافيه من تداعيات فيروس كورونا سيستغرق فترة أطول من السيناريو الرئيسي الذي نشره البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر.



وكتب بيلي في مقالة للرأي في صحيفة الجارديان "المخاطر هي بلا شك أن التعافي سيستغرق فترة أطول وسيكون أصعب".



وأضاف قائلاً "من المحتمل أيضا أن وتيرة‭ ‬تعافي النشاط سيقيدها استمرار الحذر بين الأسر والشركات حتى مع تخفيف الإجرءات الرسمية للتباعد الاجتماعي".



وقال بيلي أيضا إن البنك المركزي محق في دراسة خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تحت الصفر لإعطاء الاقتصاد دفعة إضافية، لكن سيتعين التفكير بحرص في التأثيرات الجانبية لتلك الخطوة.