استقالة الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي قبول مجلس الإدارة طلب استقالة مازن منّاع من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة.

وأفاد المصرف الذي يرأس مجلس إدارته جوعان عويضة سهيل الخيلي أن مجلس الإدارة بدأ بالعمل بشكل فعال على تأمين خلف للرئيس التنفيذي وحتى ذلك الحين، قرر مجلس الإدارة تعيين سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات كرئيس تنفيذي بالإنابة بشكل فوري.

وقد انضم سانديب إلى المصرف في أبريل 2020 لشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بعد خبرة امتدت 25 عاماً في مناصب قيادية في مصارف عالمية ومحلية كان آخرها الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك المشرق.