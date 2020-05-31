"ناتكسيس" بنك الاستثمار الفرنسي يفتح مكتبا بالسعودية

أعلن بنك الاستثمار الفرنسي "ناتكسيس"، اليوم الأحد، عن افتتاح مكتب لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية والموجهة للشركات في العاصمة السعودية الرياض .

وعيّن ريما الأسمري المصرفية السابقة لدى جيه.بي مورغان رئيسة تنفيذية له.

وتسعى المؤسسات المالية الغربية لانتهاز الفرص في السعودية منذ كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول حكومية وشرعت في تنفيذ إصلاحات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في إطار برنامجها "رؤية 2030" لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط.

وفي هذا السياق، قال ناتكسيس في بيان "من خلال تأسيس وجود محلي، يهدف ناتكسيس لتعميق علاقاته مع عملائه الحاليين، بما في ذلك الشركات وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية، وخدمة عملاء جدد بما يشمل المكاتب العائلية".

وسيقدم مكتب البنك، الواقع في برج الفيصلية، "منتجات لأسواق المال وخدمات مصرفية استثمارية مصممة حسب الطلب".

وستواصل الأسمري، التي انضمت إلى ناتكسيس في أغسطس آب الماضي كمستشارة لفرعه في دبي، العمل تحت قيادة سايمون إيدل المدير الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط لدى ناتكسيس.

وقال إيدل في بيان إن تاريخ التزام البنك تجاه الشرق الأوسط يعود إلى أكثر من 20 عاما وإنه يعتقد أن مجالات خبرته ملائمة جدا لاحتياجات العملاء في المنطقة.

وتابع قائلا "ينطبق هذا بشدة على السعودية، خاصة في إطار رؤية 2030، مضيفا أنه "وقت مفصلي" بالنسبة للمملكة.