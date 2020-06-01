"الأهلي التجاري" يعتزم استرداد صكوك بمليار ريال

أعلن البنك الأهلي التجاري، عن عزمة استرداد كامل الصكوك من الفئة 1 بقيمة مليار ريال، بتاريخ 22 يونيو / حزيران 2020م.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين أنه تم طرح هذه الصكوك بتاريخ 22 يونيو 2015م من خلال طرح خاص، و هي مصنفة "صكوك ثانوية من الفئة 1"، وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3. وأشار إلى أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

وأشار إلى أنه تقرر استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول، وأنه سيقوم بتحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبالغ توزيعات (أرباح) دورية حالّة (عن الفترة المنتهية في 22 يونيو 2020) إلى حملة الصكوك، بناءً على ملكيتهم بتاريخ 7 يونيو 2020م.

وأكد البنك الأهلي أنه تم الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

كما نوه إلى أن الجهة المسؤولة عن الإيداع هي شركة الأهلي المالية بصفتها وكيل حملة الصكوك.

ولفت البنك إلى أنه سيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 22 يونيو الجاري، على أن يتم توقف تداول الصكوك بتاريخ 7 يونيو.