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أبوظبي الأول يصدر سندات فورموزا بـ 500 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
بنك أبوظبي الأول
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باع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات سندات فورموزا لأجل 30 عاماً بكوبون صفر% بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الماضي في طرح خاص.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول، رولا القاضي، أن سندات فورموزا ، التي تباع في تايوان من قبل الأجانب غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات.

وهذا هو الإصدار الثاني للبنك من هذا النوع من السندات خلال عام 2020 فقد سبقه إصدار بقيمة 485 مليون دولار لمدة 30 عاما في يناير الماضي.

وكشف مصدر بحسب "رويترز" أن بنك ستاندرد تشارترد كان المرتب الوحيد للعملية، وأن السندات بلغ عائدها 3.7% عند الإصدار.

ويبيع مقترضون أجانب سندات فورموزا في تايوان، وهي مقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

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