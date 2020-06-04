بنكان يساندان فرض قانون صيني في هونغ كونغ

أعلن بنكا إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد مساندتهما لفرض الصين قانوناً للأمن القومي على هونغ كونغ، وذلك في انحراف عن سياستهما المعتادة للحياد السياسي.



وقال إتش إس بي سي إن الرئيسي التنفيذي لعمليات البنك في منطقة آسيا-الباسفيك وقّع عريضة تساند القانون. وأضاف البنك في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين أنه "يحترم ويؤيد كل القوانين التي تكفل استقرار النظام الاجتماعي في هونغ كونغ".



وقالت بنك ستاندرد تشارترد إنه يعتقد أن القانون يمكن أن "يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهونغ كونغ في الأجل الطويل".



ويوجد مقر كل من البنكين في بريطانيا، لكن لهما تركيز كبير على آسيا.



وتراجع أصول إتش اس بي سي، وهو الآن أكبر بنك في أوروبا، إلى هونغ كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997.