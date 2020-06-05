16.4 مليار درهم إيرادات البنوك الإماراتية من الفوائد

بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات البنوك الإماراتية من الفوائد 16.4 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2020، تعادل 68% من إجمالي الإيرادات التي حققتها البنوك خلال الفترة، وفقاً للإحصائيات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات، أن دخل البنوك من الفوائد لم يتأثر بدرجة كبيرة، بانخفاض أسعار الفائدة خلال 2020، إذ إن القيمة التي حققتها البنوك من هذا البند، انخفضت بنحو 700 مليون درهم، أو ما يعادل 4% مقارنة مع الإيرادات، التي حققتها من الفوائد في الربع الأول من 2019، رغم أن مستويات سعر الفائدة الأساس "الايبور"، تراجعت بأكثر من 50% خلال فترة المقارنة ذاتها.

وبلغ صافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة 27.1 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2020، ما يمثل عائداً بنسبة 0.9% إلى إجمالي الأصول البالغة 3.023 تريليون درهم، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 6.5%، بقيمة 413.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2020. وتظهر مؤشرات الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الإماراتي، أن نسبة التكاليف والمصروفات إلى الدخل الإجمالي بلغت 34.5%، وهو ما يعتبر ضمن المعدلات الجيدة والطبيعية، رغم ظروف الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد19، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وبلغت قيمة الأصول السائلة المؤهلة نحو 442.8 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2020 تعادل 14.6% إلى إجمالي الأصول، بينما تعادل 38.3% نسبة إلى إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل، البالغة قيمتها 1.155 تريليون درهم بنفس التاريخ. بلغت قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك 405.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2020، وهي تعادل 16.9% من الأصول المرجحة بالمخاطر، البالغة قيمتها 2.394 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالقروض المشكوك في تحصيلها، فبلغت قيمتها 120.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، لكن صافي القروض المشكوك في تحصيلها (أي من دون المخصصات) بلغت 46.6 مليار درهم، تعادل 11.5% من قاعدة رأس المال.