رصيد تركيا النقدي يسجل عجزاً بـ 1.4 مليار دولار

أفادت بيانات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء أن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا بقيمة 9.73 مليار ليرة تركية تعادل نحو 1.4 مليار دولار في شهر مايو 2020، فيما سجل الرصيد الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزا بمقدار 1.02 مليار ليرة.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.

وتتوقع "موديز" أنه سيكون هناك ضغوط على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات، وفق ما ورد في "رويترز".

إلى ذلك، تتوقع للنظام المصرفي التركي ضغوطاً إضافية على رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وتقول عن النظام المصرفي التركي إن الاضطراب الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيقلص قدرة المقترضين على السداد.

وكانت حظرت تركيا تداول الليرة على بي.أن.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس بعد تسجيل العملة مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار، وسط قلق المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وخسرت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 3641 شخصاً في تركيا.