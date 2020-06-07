المركزي المصري: 36 مليار دولار احتياطيات أجنبية بنهاية مايو

أعلن المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

وتوصلت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل يومين على عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاماً لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وحصلت مصر في 11 مايو الماضي على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد.