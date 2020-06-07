مصر للطيران تفاوض بنكي "الأهلي" و"مصر" على قرض بـ3 مليارات جنيه

كشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار محمد رشدي زكريا، أن الشركة بدأت التفاوض مع بنكي الأهلي ومصر على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه.

وقال زكريا إن القرض يهدف إلى سداد أقساط القروض الخارجية المستحقة على الشركة في ظل توقف حركة الإيرادات الناتجة عن فيروس كورونا البالغة 3 مليارات جنيه شهرياً، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وقدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إجمالي القروض الخارجية المستحقة على الشركة بقيمة 13 مليار جنيه، مضيفاً أن قيمة الخسائر بلغت نحو 3 مليارات جنيه منذ أزمة انتشار وباء فيروس كورونا بواقع مليار جنيه شهرياً.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، بمنح الشركة القابضة لمصر للطيران ملياري جنيه كقرض مساند تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل %8o من حجم التشغيل المحقق عام 2019.