الذهب يعود للصعود بهذا المسار المفاجئ

ارتفع الذهب، الاثنين، مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة "مفاجئة" في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1696.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل بما يصل إلى 2.4% الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.

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وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1% إلى 1700.30 دولار للأوقية.

وأدت بيانات الوظائف القوية إلى إقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التي تقدمت الاثنين.

ويترقب المتعاملون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي يختتم أعماله الأربعاء، رغم توقفهم عن وضع احتمال أسعار فائدة سلبية في الحسبان عقب التعافي المفاجئ للتوظيف.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8% إلى 17.68 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.3% إلى 1928.66 دولار، وفقد البلاتين 0.6% ليسجل 830.78 دولار للأوقية.