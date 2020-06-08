جي بي مورغان يوصي بشراء سندات الخزانة لأجل 5 سنوات

أوصى كل من جي بي مورغان وتي دي سيكسوتسرز بأن يشتري المستثمرون سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، وسط توقعات بأن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع دعمه للاقتصاد طالما دعت الحاجة.



وأشار جي بي مورغان إلى أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022 ما يخلق فرصة للشراء بالنسبة للسندات متوسطة الأجل.

ويتوقع جي بي مورغان أن يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات أربعة أعشار في المئة مع نهاية السنة فيما تتوقع شركة "تي دي سيكيورتيز" أن يبلغ ثلاثة أعشار في المئة.

علما أن العائد كان قرب مستوى 0.46% في تداولات اليوم.