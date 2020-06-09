بنك مصر يرتب قرضا بـ 1.5 مليار جنيه لمدينة دمياط للأثاث

قام بنك مصر بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية "لمشروع مدينة دمياط للأثاث" بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال "المستشار المالي لشركة المدينة".

ويستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فداناً وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه مصري، وفقاً لما قاله البنك في بيان اليوم الثلاثاء.

ويعد "مشروع مدينة دمياط للأثاث" من المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنيه بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين في هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

يشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضي صناعية إجمالي مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير. هذا بالإضافة إلى أكبر مركز تجاري متخصص في الأثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الأثاث والتدريب ومستشفى.