ساما: جائحة كورونا أزمة استثنائية تطلبت إجراءات فريدة

أكد الدكتور فهد الدوسري وكيل محافظ ساما للأبحاث والشؤون الدولية أن السعودية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المملكة قادت دول العشرين في اتخاذ التدابير الاقتصادية لمكافحة كورونا و قادت تدابير موضوع تعليق الديون للدول الأكثر فقراً.

وأضاف الدوسري "أن أزمة كورونا استثنائية حيث قامت البنوك على المستوى العالمي بالعديد من الإجراءات الاستثنائية ولم يسبق لها العمل عليها. هدفت تلك الإجراءات لتخفيف أثر الجائحة ولدعم استمرارية الأعمال ولضمان توفر السيولة في الأسواق".

وتابع "أن الإجراءات تنوعت من تخفيض أسعار الفائدة إلى تيسير برامج الإقراض وكذلك مساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات الجائحة".