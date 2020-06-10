بنك أوف أميركا يستحوذ على حصة في "الإمارات دبي الوطني"

استحوذ بنك أوف أميركا على حصة في بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي، بقيمة تقدر بنحو 900 مليون درهم، وفقا لما نقلته آربيان بيزنس عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن البنك الأميركي اشترى نحو 100 مليون سهم في البنك، ما يمثل 1.51% من إجمالي أسهم البنك.

وبينما رفض البنك التعليق على عمليات شراء أسهمه بالسوق، قالت مصادر للعربية نت إن "أغلب الظن أن بنك أوف أميركا قام بشراء تلك الأسهم نيابة عن عملائه وليس للاستحواذ على حصة بالبنك".

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، الشهر الماضي، إنه قام بزيادة رسوم مخصصات انخفاض القيمة إلى 2.558 مليار درهم (697 مليار دولار) بنسبة زيادة قدرها 349%، في الربع الأول من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، و24% مقارنة بالربع السابق، وفقا للبيانات المالية للبنك التي أعلنها اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات البنك للربع الأول من العام الجاري، أن تلك الزيادة تستهدف تغطية المرحلتين الأولى والثانية من خسائر الائتمان المتوقعة، والتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد -19.

وفي الربع الأول، حقق مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أرباحا بلغت 2.081 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، وأقل بنسبة 24% من صافي الأرباح في الربع المقابل من عام 2019.