دبي الإسلامي يصدر صكوكا بمليار دولار لأجل 5 سنوات

أصدر بنك دبي الإسلامي، بنجاح صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 2.95% سنوياً، والذي يعادل 245 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.

ويمثل هذا الإصدار أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19، علماً بأن آخر إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تم في شهر فبراير 2020، وفقا لما ذكره البنك في بيان صدر اليوم الأربعاء.

وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملة ترويجية عالمية شملت العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وجذبت هذه الصكوك اهتمام أكثر من 170 من كبرى المؤسسات الاستثمارية التي أكدت التزامها تجاه دولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.

ويعكس الإقبال الكبير على هذه الصكوك من قبل المستثمرين الدوليين نجاح بنك دبي الإسلامي في تنفيذ هذه الصفقة، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دولار أمريكي، بنسبة تقارب 50% منها من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إنه جرى تغطية الصكوك بنحو 4.5 مرة.