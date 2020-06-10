مصرف لبنان: منصة تداول إلكتروني للعملة بدءا من 23 يونيو

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو حزيران في إطار جهود لتوحيد سعر الدولار في السوق الموازية.

وفي تعميم، قال البنك المركزي إن الصرافين المرخصين سيدخلون تعاملاتهم في تطبيق رقمي وإن المبيعات يجب أن تتماشى مع نطاق سعري للدولار متفق عليه مع المصرف المركزي.

وكان مصرف لبنان أوضح في تعميم سابق، أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية قريبا لإظهار سعر الدولار المتداول في السوق.

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وأضاف أن المنصة ستتكون من مصرف لبنان والمصارف التجارية وجمعية تجار الصرف. الغرض من هذه المنصة هو تبسيط التداول في العملات الأجنبية.

على العميل الذي يريد سحب مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية أن يقبل السعر المعروض على المنصة الإلكترونية وليس الأسعار التي يحددها بعض تجار الصرف.

وشدد مصرف لبنان على أنه يمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وطبقت البنوك ضوابط صارمة على رأس المال وعلى الأخص على أصحاب الحسابات بالدولار. إذ يشكو العملاء معظم البنوك التي ترفض السماح لها بسحب أي دولار من حسابها.