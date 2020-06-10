التضخم الأساسي في مصر يهوي لـ 1.5% في مايو

أعلن البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو الماضي مقابل نحو 2.54% في أبريل الماضي. ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع بنسبة 0.1%، خلال مايو 2020، على أساس شهري.

وأعلن أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7% في مايو الماضي مقارنة بنحو 5.9% في أبريل الماضي.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مايو 2020 سجل مستوى 107.7 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً عن أبريل السابق له البالغ 107.5 نقطة.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.6%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%.

هذا بالرغم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 4.7%، وتراجع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، وأيضاً انخفاض أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 5% لشهر مايو الماضي، مقابل نحو 13.2% لنفس الشهر من العام السابق.