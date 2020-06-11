أعمال "فيصل الإسلامي" تنمو 13% لـ 110.4 مليار جنيه

أظهرت مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري، نمو حجم أعمال البنك بنهاية مايو الماضي، بنسبة 12.9% على أساس سنوي.

وقال البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، إن حجم الأعمال المسجلة بنهاية شهر مايو الماضي بلغ نحو 110.46 مليار جنيه، مقابل نحو 97.823 مليار جنيه بنهاية مايو من العام الماضي.

ووفق نتائج أعمال البنك، فقد بلغ إجمالي الأصول بنهاية شهر مايو الماضي نحو 105.314 مليار جنيه، مقابل نحو 93.839 مليار جنيه من نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.2%.

وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك بنسبة 12.5% لتسجل ما قيمته 89.465 مليار جنيه، كما ارتفعت أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك بنسبة 10.9% لتصل إلى نحو 96.157 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي.

وبلغ عدد الحسابات التي يديرها البنك لصالح عملائه نحو 1.754 مليون حساب، بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالأرقام المسجلة بنهاية شهر مايو من العام الماضي عند نحو 1.661 مليون حساب.

ووفق نتائج الأعمال، فقد سجل بنك فيصل الإسلامي المصري صافي أرباح بلغت نحو 2.78 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، مقابل نحو 2.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية العام 2019، مقابل نحو 3.957 مليار جنيه خلال العام 2018.