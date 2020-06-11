مواطنون أميركيون يقاضون 3 بنوك لبنانية.. وهذه التهمة

رفع مواطنان أميركيان دعوى قضائية ضد 3 مصارف تجارية لبنانية والمصرف المركزي، بحسب ما ورد في على موقع صحيفة "النهار" باللغة الإنجليزية.

وقام كل من جوزيف أ. ضو وزوجته كارين م.ضو برفع الدعوى في محكمة بالمقاطعة الجنوبية في نيويورك ضد بنك الموارد وبنك BLC وCredit Libanais ومصرف لبنان، وفقًا لنسخ حصلت عليها النهار.

موضوع يهمك أعلنت شركة IMMS لتجارة النفط، وبنك البحر المتوسط اللبناني "بنك ميد" عن توصلهما إلى تسوية مقبولة للطرفين.ويأتي القرار بعد... بعد الدعوى القضائية..تسوية بين بنك "ميد" اللبناني وIMMS بنوك وتمويل

الجدير بالذكر هو طبيعة الدعوى القضائية، التي تم رفعها بموجب قانون المنظمات الفاسدة (RICO)، وهو قانون اتحادي مصمم لمكافحة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة. يسمح بالملاحقة والعقوبات المدنية على نشاط الابتزاز الذي يتم كجزء من مشروع إجرامي مستمر.

وتتهم الدعوى البنوك "برفض تحويل ودائع المدعين إلى الولايات المتحدة وإصدار شيكات بلا رصيد، كما لو أن المدعين قد حصلوا بالفعل على دولاراتهم".

وقال الخبير المالي دان قزي لـ "النهار": "ستفتح هذه الدعوى الطريق لدعاوى الدعوى الجماعية من قبل عملاء متضررين آخرين ضد بنوك أخرى".