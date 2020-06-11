"HSBC" يقدم 558 مليون دولار لمقاولي "الاتحاد للقطارات" الإماراتي

قدم بنك اتش اس بي سي تسهيلات بقيمة 558 مليون دولار للمقاولين الذين نجحوا في الحصول على عقد مناقصة الأعمال الهندسية المدنية والإنشائية لتمويل الحزمة "D" للمرحلة الثانية من مشروع شركة الاتحاد للقطارات، وهو مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات.

وتتضمن الحزمة من مشروع شركة الاتحاد للقطارات إنشاء خط سكة حديدة بطول 145 كيلومتراً يربط موانئ الفجيرة وخورفكان بشبكة السكة الحديدية التي تمر عبر كافة إمارات الدولة وحدود الإمارات مع السعودية.

يشار إلى انه في ديسمبر 2019، قامت شركة الاتحاد للقطارات بمنح عقد شراكة مستقل بين الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية والشركة الإماراتية الوطنية للمشاريع والإنشاءات.