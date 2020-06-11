HSBC: نتوقع التوسع في نشاط الاندماج والاستحواذ بالسعودية

توقع المسؤول عن القطاعات المصرفية الاستثمارية والاستشارات وأسواق رأس المال في HSBC السعودية، فارس بن إبراهيم الغنام، في مقابلة مع "العربية"، التوسع في نشاط الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية "لذا سنشهد توسعا كبيرا في طروحات حقوق الأولية".

كما توقع الغنام عودة الشركات الخاصة لإصدار السندات بعد كورونا.

ووصف الغنام هذه المرحلة بمرحلة "التكيف" مع تداعيات فيروس كورونا، واستقرار أكبر في الأسواق حينها "سنرى عمليات كبيرة في إعادة هيكلة المراكز المالية، وبحث عن مصادر تمويل جديدة بما في ذلك بيع وإعادة استئجار الأصول".

وتابع قائلا: "نتوقع استمرار تمويل القطاع العام في المملكة، واستمرار طروحات السندات الدولية والمحلية"، لافتا إلى المضي قدما في تمويل البنية التحتية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص على حساب التمويل الحكومي.

وأشار إلى أنه كان هناك تعثر سلبي في مرحلة ردة الفعل على فيروس كورونا، وما استتبعه من إغلاق تام للاقتصاد ترجم على 3 مستويات: تركيز الشركات والعاملين في السوق على التمويلات والالتزامات قصيرة المدى، عمليات إعادة هيكلة الديون، وصفقات بيع واندماجات واستحواذات.