تراجع نسبة الائتمان 1% إلى إجمالي أصول البنوك الإماراتية

تراجعت نسبة الائتمان (القروض) إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي إلى 56.3% مقابل 57.3% في أبريل 2019.

وأظهر تحليل متخصص على أصول القطاع المصرفي أن نسبة استثمارات البنوك إلى أصول البنوك العاملة في الدولة تراجعت من 12.7% في أبريل 2019، إلى 12.5% في أبريل الماضي، وكذلك تراجعت نسبة احتياطيات البنوك لدى المركزي إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 9.5% في شهر أبريل 2020 مقابل 10.1% في أبريل 2019، وفقاً لصحيفة "الخليج".

ومقارنة بالشهر الماضي وصل التراجع في نسبة الائتمان إلى إجمالي الأصول إلى 0.2%، وكانت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الأصول وصلت في مارس 2020 إلى 12.1% في حين بلغــت نسبة احتياطيات البنوك لدى المركزي 9.9%. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي بلغت نسبة الأصول 57% في نهاية العام الماضي، ووصلت حصة احتياطيات البنوك لدى المركزي إلى 12.9%، وبلغت حصة استثمارات البنوك حوالي 10.2% في نهاية ديسمبر 2019.