الاحتياطي الفدرالي يركز لاستعادة مؤشرات سوق العمل

جدد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول تعهده ببذل كل جهد ممكن لإعادة سوق العمل الأميركية إلى القوة التي كانت عليها قبل فيروس كورونا.

وعن جائحة فيروس كورونا، قال باول "في الوقت الذي نتأثر فيه جميعا، فإن أغلب الأعباء تقع على كاهل أولئك الأقل قدرة على تحملها، ولا يزال مجلس الاحتياطي يركز على أهدافه وعلى وضع الأساس لعودة إلى سوق العمل القوية التي شهدناها إبان فترة محادثاتنا في 2019 فيد ليسنز".

جاءت تصريحات باول في تقرير صدر الجمعة يضم تفاصيل نتائج أكثر من 12 فعالية تواصل مجتمعي نظمها المجلس في أنحاء البلاد على مدار العام الأخير، وهو جزء من مراجعة لإطار عمل سياسته النقدية.