لبنان.. تشكيك بجدوى ضخ السيولة المصرفية بالدولار

قال محمد طربيه، أستاذ محاضر ورئيس قسم الدراسات المالية في جامعة رفيق الحريري في مقابلة مع "العربية" إن ضخ السيولة المؤقت لن يكون له أثر كبير على الاقتصاد أو العملة اللبنانية.

ويبدأ مصرف لبنان يوم غد الاثنين مد السوق بالدولار لدعم العملة المحلية، وهي الآلية التي قال عنها طربيه إنها ستكون مؤقتة لأسابيع، وليست مضمونة النتائج في ظل عدم السيطرة على المؤشرات الأخرى، ومن بينها السيطرة على الحدود وضمان عدم تسرب الدولار.

وأضاف أن المحاولة للحد من ارتفاع الأسعار، والسيطرة على أزمة الدولار ستكون لفترة آنية ولن تنجح في حل المشكلات على المدى البعيد، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي طلب من لبنان تحرير أسعار صرف الليرة، ولكن الآن لدينا أكثر من 5 أسعار للصرف ولا نتيجة مرجوة من الإجراءات قصيرة الأمد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تخطى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع عتبة الـ 5 آلاف مقابل الدولار الواحد، قبل أن يتراجع السبت إلى 4 آلاف غداة اجتماعات حكومية، علما أن السعر الرسمي لسعر الصرف مثبّت في لبنان عند 1507 ليرات منذ عام 1997.

يشار إلى أن الليرة خسرت نحو 70% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، حين اندلعت الاضطرابات للمرة الأولى وانزلقت البلاد نحو أزمة مالية غير مسبوقة.