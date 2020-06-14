"الأهلي المصري" يضخ تمويلات تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه في التجزئة

يسعى البنك الأهلي المصري لضخ تمويلات جديدة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه في قروض التجزئة المصرفية قبل نهاية العام المالي الجاري.

وقال رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع لدى البنك كريم سوس، إنه يستهدف الوصول بحجم المحفظة ما بين 103 إلى 105 مليارات جنيه بنهاية يونيو الجاري، مقابل 100 مليار نهاية مايو الماضي.

وأشار إلى أن البنك الأهلي سيضخ التمويلات الجديدة فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل التمويل العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، بحسب ما ورد في صحيفة "المال" المصرية.

وأضاف أن مصرفه يمتلك أكبر حصة في قطاع التجزئة المصرفية بين بنوك القطاع المصرفي.

وكان "سوس" قال إن "الأهلي" يدرس ضخ تمويلات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لنحو 2000 عميل ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودي الدخل، بواقع 100 ألف جنيه لكل عميل، مؤكداً أن مصرفه يتصدر حالياً قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقاري بمحفظة تتعدى 8.3 مليار جنيه.

ومنحت مؤسسة "Asian Banker" العالمية البنك الأهلي المصري جائزة أفضل بنك مصري فى مجال خدمات التجزئة المصرفية لعام 2020، وتقدم الجائزة لأفضل بنك في كل دولة من الدول التى يشملها التقييم استنادًا لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية لدى البنك وقدرته على إتاحة خدمات جديدة.