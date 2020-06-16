الشارقة الإسلامي يبيع صكوكاً لأجل 5 سنوات بـ500 مليون دولار

أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يبيع مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا دولارية لأجل خمس سنوات حجمها 500 مليون دولار عند 2.9%، تزيد خمس نقاط أساس أو تنقصها.

وتفيد الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، أن البنك تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 3.5 مليار دولار في الصفقة المتوقع إغلاقها اليوم.

وقبل أيام قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن المصرف عين بنوكا لترتيب بيع صكوك دولارية بالحجم القياسي.

وقال مصدران إن إصدار الصكوك سيكون قريبا على الأرجح، مضيفين أن البنوك المعينة تربطها علاقات بالشارقة الإسلامي.

ويأتي بيع الدين المحتمل في أعقاب بيع بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات، صكوكا بمليار دولار.

وكانت صفقة دبي الإسلامي هي أول إصدار صكوك عالمي عام لبنك خليجي منذ تضرر أسواق الدين في المنطقة بفعل الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.