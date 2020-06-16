تأييد إتش إس بي سي للصين يثير استياء في بريطانيا

وجه وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، انتقادات إلى إتش إس بي سي اليوم الاثنين بعد أن أعلن البنك عن مساندته لقانون للأمن القومي فرضته الصين على هونغ كونغ، مناقضا بذلك معارضة الحكومة البريطانية له.



وقال راب للصحافيين رداً على سؤال من رويترز عن الرسالة التي يرسلها إلى البنك "فيما يتعلق بإتش إس بي سي، فإن الشركات في نهاية المطاف هى التي تتخذ قراراتها".



"لكن دعوني أقولها بهذه الطريقة.. إننا لن نضحي بشعب هونغ كونغ على مذبح علاوات المصرفيين".



وواجه إتش إس بي سي انتقادات من سياسيين بريطانيين وأميركيين بارزين بسبب مساندته للقانون المثير للجدل الذي أصدرته بكين.