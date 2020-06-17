أرباح البنوك الأميركية تهوي 70% في الربع الأول

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أرباح البنوك الأميركية هوت بنسبة 69.6% إلى 18.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع تضرر البنوك من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن "تدهور النشاط الاقتصادي" دفع البنوك إلى شطب ديون متعثرة وتخصيص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر في المستقبل.



وأعلنت أكثر من نصف البنوك الأميركية عن انخفاض في الأرباح، بينما لم تسجل 7.3% من البنوك أرباحا.



ويظهر التقرير الجديد، وهو أول مسح حكومي للقطاع المصرفي منذ الجائحة، أن البنوك قامت بتجنيب 38.8 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة في المستقبل، بزيادة حوالي 280% عن الربع الأول من العام السابق.



ومع إقبال الكثير من المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في سوق الأسهم، شهدت البنوك الأميركية قفزة قدرها 1.2 تريليون دولار، أو 8.5%، في الودائع في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.