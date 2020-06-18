البنوك الإماراتية تسحب 88% من حزم التحفيز.. وتقدم 8 مليارات تسهيلات إضافية 

كشف مصرف الإمارات المركزي "أن عدد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي بجانب من تم تأجيل أقساطهم خارج الخطة بلغ 320 ألف عميل حتى الآن .

وأكد أن البنوك أجلت أقساطا للعملاء خارج خطة الدعم بقيمة 8 مليارات درهم، لافتا أن البنوك سحبت حتى تاريخه 44 مليار درهم من تسهيلات السيولة البالغة 50 مليارا بما نسبته 88%.

وأوضح البنك المركزي أن عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي 26 بنكاً، منها 17 بنكا سحبت 100% من التمويل الممنوح لها. وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألفا من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأضاف "أن المجلس استعرض أيضا تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180,000 بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 8 مليارات درهم إماراتي.