بنك إنجلترا يثبت الفائدة.. ويرفع برنامج شراء سندات إلى 745 مليار إسترليني

أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير مع توسيع برنامج لشراء السندات بـ100 مليار جنيه إسترليني.

ورفع بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس برنامجه لشراء السندات إلى 745 مليار جنيه إسترليني من 645 مليارا في السابق.



كما قال البنك إنه سيُبقي على أسعار الفائدة القياسية عند 0.1%.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى زيادة بمقدار 100 مليار جنيه في برنامج شراء الأصول، الذي يُنفق شهريا على سندات الحكومية البريطانية، وأن يُبقي البنك على أسعار الفائدة عند 0.1%.

ومنذ بداية انتشار الفيروس، قام بنك إنكلترا بتخفيض أسعار الفائدة مرتين من 0.75% إلى 0.1%

وأعلن البنك عن 200 مليار جنيه إسترليني ما يعادل نحو 248 مليار دولار من التيسير الكمي الجديد، ليصل إجمالي برنامج شراء السندات إلى 645 مليار جنيه إسترليني ما يعادل نحو 809 مليارات دولار.