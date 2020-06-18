كامكو: البنوك الخليجية تحقق نمواً في الإقراض بـ 2.8% بالربع الأول

حقق قطاع البنوك الخليجية نمواً قوياً في الإقراض بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من العام الحالي إلا ان صافي هامش الفائدة تراجع على خلفية خفض أسعار الفائدة بحسب ما ذكره تقرير لـ"كامكو إنفست".

وسجلت البنوك السعودية أعلى زيادة متتالية في نمو صافي القروض و معدل الودائع بنسبة أربعة فاصل 6% 3.5% على التوالي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي ايرادات البنوك الخليجية المدرجة في كافة الاقتصادات الأربعة 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي بتراجع نسبته 0.5% على أساس ربع سنوي.

وانخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ ثمانية فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2020.

