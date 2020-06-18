"سوفت بنك" تستثمر 19.5 مليون دولار بـ Splyt البريطانية

قادت الوحدة اللاسلكية التابعة لمجموعة Softbank اليابانية، استثماراً بقيمة 19.5 مليون دولار في مجموعة Splyt.

وSplyt هي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة، وتعمل في تصنيع برمجيات لتبسيط خدمات توصيل الركاب من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وقد جمعت Splyt حتى الآن 35 مليون دولار من الاستثمارات، بما في ذلك استثمار سابق من قِبل شركة ركوب السيارات العملاقة Grab في جنوب شرق آسيا.

يُشار إلى أن مجموعة Softbank تعتبر أكبر مستثمر في شركات التكنولوجيا المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، أبرزها شركة أوبر الأميركية و Didi Chuxing الصينية.