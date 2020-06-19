اختفاء مفاجئ لملياري دولار من أرصدة شركة عملاقة.. ماذا حدث؟

قالت شركة "وير كارد"، إحدى الشركات الألمانية الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية المشفرة، إن نحو ملياري دولار فقدوا على نحو غير مفهوم من قوائمها المالية والتي كانت تعمل شركة المحاسبة "إرنست أند يانغ" على مراجعتها بشكل دوري.



وأضافت الشركة في بيان أن المبلغ المفقود، والذي يبلغ على وجه التحديد 1.9 مليار يورو (2.13 مليار دولار) مرتبط بحساب استئماني جرى تقديمه من طرف ثالث بهدف خداع شركة المحاسبة التي تراجع قوائمها المالية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.



والحساب الاستئماني هو حساب يديره طرف أو شخص معين لصالح طرف آخر ويطلق عليه أيضا "حساب محتفظ به في الثقة Trust account".



وتابعت الشركة: "هناك مؤشرات على أن هذا الرصيد الزائف قد تم تقديمه من طرف القائم على حساب الاستئمان بهدف خداع المدقق المالي وخلق تصور خاطئ عن وجود هذه الأرصدة النقدية أو الاحتفاظ بتلك الحسابات لصالح مجموعة وير كارد".



وتصدر شركة "وير كارد" كروت مدفوعات إلكترونية تدعم المدفوعات على منصات العملات الرقمية المشفرة على غرار Crypto.com و Wirex.



وقالت الشركة إنها بصدد إجراء تحقيق موسع في الأمر بالتعاون مع المدقق المالي المسؤول عن مراجعة الحسابات المالية للشركة.



وتعادل الأموال المفقودة نحو 25٪ من إجمالي السيولة المتوافرة في القوائم المالية للشركة.



وصباح اليوم الجمعة، قالت الشركة في بيان نقلته، وكالة رويترز، إنها ربما وقعت ضحية لعملية احتيال واسعة.



وتراجعت أسهم الشركة في تداولات الخميس في بورصة فرانكفورت بنحو 60٪ إلى مستويات 40 يورو للسهم الواحد.



وسهم شركة "وير كارد" هدف لمستثمري البيع على المكشوف وسط حالة من الجدل حول دقة القوائم المالية للشركة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.