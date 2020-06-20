الفيدرالي الأميركي: طريق التعافي سيكون طويلاً

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون صعبة، وإنه لن يكون هناك إصلاح سريع.

وقال باول في تصريحات استهل بها مناقشة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قيادات محلية في يانجستاون بأوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة "سوف نخرج من هذا مجددا، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا، وسيكون الطريق أمامنا صعبا".

وقال إنه: "فُقدت أرواح وسبلا للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة".

كان باول قد شدد في ظهورين منفصلين أمام مشرعين بالكونغرس الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع على أن الولايات المتحدة تواجه طريقا طويلا للتعافي بشكل عام.

يأتي ذلك بالرغم من بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.