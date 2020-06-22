شركة فوسفات مصرية تتفاوض مع بنوك لاقتراض 750 مليون دولار

تسعى شركة الوداي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، لاقتراض 750 مليون دولار لإنشاء مشروع إنتاج الفوسفات على مساحة 560 ألف متر مربع بطاقة مليون طن حامض فوسفوريك سنوياً.

ويدرس البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي يدرسان المشاركة في القرض، وفقا لجريدة المال.

ويتصدر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم بنك، قائمة المؤسسات العالمية الجاري التفاوض معها للمشاركة في القرض، بجانب بعض البنوك الأوروبية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المرتقبة للتنفيذ حوالي 1.2 مليار دولار، سيتم تدبير %35 منها ذاتياً من خلال الشركة ومساهميها، و65% عبر القروض الخارجية.