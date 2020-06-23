فيتش: جودة الأصول لدى البنوك تتعرض للضغط وسط كورونا

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن جودة الأصول والآفاق الائتمانية لدى البنوك في الإمارات تتعرض للضغط وسط أزمة جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، على الرغم من تدابير الدعم التي قدمها البنك المركزي في الوقت المناسب.

وأوضحت فيتش أن ربحية المصارف الإماراتية ستتضرر من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الدخل من غير الفوائد الذي يتفاقم بسبب حجم الأعمال المتدني وارتفاع مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال إطالة الأزمة واستمرار التحديات الاقتصادية لفترة أطول، فهذا سيزيد الضغط على جودة الأصول وربحية البنوك وبالتالي سيؤثر على الاحتياطيات الرأسمالية التي تعد جيدة حالياً.

لكن استبعدت فيتش تعرض السيولة لضغط جراء اضطرار الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها لسحب الودائع لدعم عملياتها.