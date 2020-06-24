رويال بنك أوف سكوتلند يستغني عن نحو ربع موظفيه في أميركا

قال مصدران مطلعان لرويترز إن رويال بنك أوف سكوتلند بدأ عملية إعادة هيكلة كبرى لعمليات الاستثمار المصرفي الخارجية وخفض نحو ربع الموظفين العاملين بدوام كامل في الولايات المتحدة.

وقال أحد المصدرين، إن البنك يسعى لخفض بين 80 و90 وظيفة في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة في ستامفورد بولاية كونيتيكت في أعقاب مشاورات مع مختلف نقابات العمال وممثليهم.

وقال مصدر ثان إن عمليات التسريح في الولايات المتحدة، حيث يعمل 400 شخص، هي الأولي في خطة أوسع لخفض بين 20 و30%، من القوة العاملة غير البريطانية في نات ويست ماركتس وهي ذراع البنك للاستثمار المصرفي.

كما يجري دراسة الاستغناء عن عدد لم يُكشف عنه من موظفي البنك في آسيا.

وقال المصدر الثاني إنه جرى الاستغناء عن ثمانية مصرفيين في سنغافورة اليوم.