رويترز: بنك الإمارات دبي الوطبي يستغني عن 800 موظف

عزز سهم الإمارات دبي الوطني من خسائره خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعدما افتتح على تراجع طفيف.

وانخفض السهم بنسبة 1.65%، إلى سعر 8.95 درهم عند الساعة 13:40 بتوقيت دبي.

ونفذ مستثمرو السوق صفقة واحدة على ألف سهم بقيمة 9.15 ألف درهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، استغنى عن مئات الوظائف خلال الأسبوع الحالي جراء أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية تحديداً.

وذكر أحد المصادر أن بنك الإمارات دبي الوطني خفض حوالي 10% من موظفيه أي ما يعادل نحو 800 موظف.

وأكد البنك لوكالة رويترز أن عملية تخفيض الوظائف تأتي بهدف الوصول إلى الحجم المناسب من الموظفين لتلبية احتياجات الأعمال المستقبلية المتوقعة.