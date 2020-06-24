هيرميس تقود صفقة للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، وصندوق مصر السيادي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي.

وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وقالت "هيرميس" في بيان، إنه في حالة اتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة ويتمتع بقدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا، وعبّر أيضاً عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل ((Universal Bank يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر.

وحول تمويل الصفقة أكد عوض في تصريحات للصحفيين أنه سيتم تمويل الصفقة ذاتيا حال التنفيذ، مشيرا إلى أن هيرمس لديها ثقة عالية في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

ورفض كريم عوض تحديد مدى زمني للإنتهاء من الفحص النافي للجهالة للبنك محل الاستحواذ.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمارفي القطاعات الواعدة وعلي رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مضيفاً أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة ويتمتع بقدرات تنافسية للتوسع اقليميا وافريقيا، وعبر ايضاً عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة.



وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل Universal Bank يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية والغير مصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وآملًا أن تمثل هذه العملية باكورة التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

يذكر أن إتمام عملية الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري، ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تداول سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال الفترة القادمة.